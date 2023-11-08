08 ноября, 12:14Мэр Москвы
Собянин: в Москве оцифрованы уже около 15 млн медицинских карт
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти все медицинские карты пациентов Москвы оцифрованы, рассказал Сергей Собянин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Причем и тех, которые входят в наши муниципальные клиники, так и в частные клиники, которые получают так или иначе работу в системе ОМС. В нашей системе сегодня около 15 миллионов медицинских карт оцифрованы", – поделился мэр.
По словам Собянина, детские медкарты были переведены в цифровой формат полностью со дня рождения. Взрослые карты, в свою очередь, преобразовались с глубиной в два-три года.
Ранее градоначальник рассказал, что столичная медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.
Мэр уточнил, что в 2023 году Москва приступила к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах. По сути, отмечал он, перед властями стояла задача отменить любые бумажные документы в медицинской системе.
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