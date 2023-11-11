Собянин рассказал, как вырастут мощности детской больницы Святого Владимира

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве возводят новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.



По его словам, учреждение станет одним из самых современных детских стационаров Москвы. Корпус содержит 570 коек.



"Организуем здесь свою вертолетную площадку – она позволит оперативно принимать экстренных пациентов. Поставим почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования", – поделился мэр.

Собянин добавил, что в больнице появится:

14 операционных, в том числе гибридная, где можно проводить внутрисосудистые операции с возможностью 3D-визуализации;

уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа;

отделение интенсивной терапии для новорожденных.

Градоначальник отметил, что ДГКБ святого Владимира является одним из приоритетных по возведению медицинских объектов. В настоящее время комплекс готов на 44%, заключил мэр.

Днем ранее стало известно, что в столичных женских консультациях начали работать дежурные врачи, которые принимают женщин без предварительной записи в срочном порядке. При необходимости специалист направит пациентку на исследования или госпитализацию.

У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник