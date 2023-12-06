Дорожники обновили деформационные швы на 34 мостах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты с начала года обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях столицы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, дорожники уделяют особое внимание содержанию инженерных объектов, поэтому подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.

"В этом году обновили такие конструкции <...> в том числе на мостах Яузском Третьего транспортного кольца, Городня, Чугунном и Бесединском внутренней стороны МКАД, путепроводах Красносельском и Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", – отметил Бирюков.



Замена швов необходима из-за интенсивного движения и резких температурных скачков. Металлические конструкции разрушаются, а на дороге возникает неровность, из-за которой водители чувствуют удар, уточнили в пресс-службе.

Сначала специалисты разбирали старые швы и устанавливали новые. Затем дорожники проводили армирование и бетонирование зон перехода конструкций. На время работ мосты не закрывали для движения – вводили лишь временные перекрытия по одной полосе, заключили в комплексе городского хозяйства.

Ранее специалисты завершили капремонт Лизинского путепровода в Южнопортовом районе столицы. Помимо замены швов, дорожники восстановили мостовое полотно тротуаров и проезжей части, заменили гидроизоляцию и ограждения. Кроме этого, отремонтировали металлические балки пролетного строения и железобетонную плиту.

А в конце октября начался капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове. Там также планируется заменить защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию и деформационные швы.

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