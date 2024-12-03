Ученые НГУ обучают искусственный интеллект выявлять симптомы болезней у животных

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Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) разрабатывают атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта (ИИ), что поможет ветеринарам создавать новые медикаменты. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе университета.

Руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ Владимир Каныгин указал на то, что ИИ используют в медицине для анализа томографических данных, однако в ветеринарии его пока не применяют.

"Применение искусственного интеллекта для анализа томографических снимков животных позволит автоматизировать процесс диагностики, значительно снизив зависимость от человеческого фактора", – объяснил Каныгин.

Для этого ученые анализируют томографические снимки, полученные во время доклинических исследований. На их основе будет создан атлас нормальных и патологических состояний, который поможет обучить ИИ. В будущем специалисты планируют использовать эту технологию в разработке методов нейтронозахватной терапии и в подборе эффективных лекарств для лечения онкозаболеваний.

Сейчас ученые проводят исследование с использованием наночастиц оксида кремния, комбинированных с контрастным веществом. Данные препараты вводятся лабораторным крысам, а затем им делают КТ. Во время обработки результатов специалисты используют ИИ для получения новых данных.

Эксперимент осуществляется в рамках проекта НГУ "Радиационные технологии будущего" программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Ранее ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который способен подсказывать правильный ответ на любой вопрос. Исследователи использовали нейроинтерфейс, который стимулирует мозг электрически. По их словам, подопытная Пифии смогла ответить на любой вопрос с помощью клавиатуры.

Электроды нейроинтерфейса позволяют активировать определенные области мозга. Когда нужно ответить утвердительно, крыса испытывает определенные ощущения в одном месте, а когда нужно ответить отрицательно – в другом. За каждый верный ответ подопытное животное получало поощрение.

