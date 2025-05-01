Собянин: разработки участников Московского иннокластера упрощают работу людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как разработки участников Московского инновационного кластера помогают упрощать работу людей.



По его словам, данные разработки используются для оптимизации труда в разных сферах, в том числе в автомобилестроении, пищевой промышленности и медицине. В качестве примера мэр привел демонтажных роботов, которые помогают специалистам во время строительства линий метро, технических помещений и вентиляционных тоннелей.

"Они компактны, но при этом выдерживают высокие нагрузки и тяжелые условия работы", – отметил Собянин.

Кроме того, мэр обратил внимание на промышленные роботы, позволяющие автоматизировать обыденные процессы на предприятиях. Например, на "Москабель" эта технология может переносить алюминиевые слитки в пресс и укладывать свинцовые заготовки в печь.



Для медиков была разработана умная система контроля капельниц, благодаря которой врачи с помощью мобильного приложения могут отслеживать скорость потока и объем вводимого препарата в режиме реального времени. Также им оперативно поступают уведомления.



Патрулировать территории теперь могут автономные роботизированные платформы. Сейчас эта разработка проходит испытания, однако есть и другие роботы, которые помогают собирать данные в тех местах, где человеку может грозить опасность. Например, робот ДРК СТИК задействован при поисково-спасательных работах.



"Программа обучения с использованием VR-технологии помогает специалистам, чья профессия связана с риском, отрабатывать свои навыки в виртуальной реальности", – подытожил Собянин.

Между тем участники пятого потока программы "Академия инноваторов" заключили контракты на 53 миллиона рублей. По словам мэра, они также запустили 15 пилотных проектов.

Заявки на участие в "Академии инноваторов" подали порядка семи тысяч человек из 187 городов РФ и 12 зарубежных стран, рассказал Собянин. Самыми популярными направлениями оказались IT, медицина, образование, e-commerce и промышленность.

