Более 31 тыс человек присоединились к экосистеме столичной "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 31 тысячи предпринимателей присоединились к экосистеме столичной "Академии инноваторов" с момента ее перезапуска в 2023 году, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На онлайн-платформе доступны инструменты для открытия, развития и масштабирования технологических стартапов. По словам заммэра Натальи Сергуниной, география "Академии инноваторов" уже охватывает 46 стран мира, в России ее возможностями пользуются предприниматели более чем из 340 городов. Меньше чем за два года резиденты экосистемы создали почти пять тысяч инновационных проектов, подчеркнула она.

Зарегистрированные пользователи могут пройти обучение на бесплатных онлайн-курсах. Среди тем – основы ведения бизнеса в сфере высоких технологий, способы привлечения инвестиций и IT-компетенции. Кроме того, для участников доступна карта запросов крупных компаний на разработку различных решений.

Ключевой элемент "Академии инноваторов" – масштабный акселератор, который предусматривает экспертное сопровождение, доработку продукта и его презентацию потенциальным покупателям и инвесторам.

Регистрация на шестой поток "Академии инноваторов" открыта до 30 апреля 2025 года. Новые участники могут войти в программу в любой момент и на любом этапе. Она позволит начинающим технологическим предпринимателям получить навыки в создании конкурентноспособных продуктов и эффективных стартапов.