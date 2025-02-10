Открылся набор на шестой поток программы "Академия инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Стартовала регистрация на шестой поток международной непрерывной программы развития технологических проектов "Академия инноваторов". Для ее прохождения планируется выбрать 100 наиболее перспективных разработок, передает портал мэра и правительства Москвы.

Регистрация будет открыта до 30 апреля 2025 года.

"Академия инноваторов" представляет собой флагманскую программу по развитию молодежного предпринимательства и созданию стартапов в столице. Новые участники могут войти в программу в любой момент и на любом этапе. Она позволит начинающим технологическим предпринимателям получить навыки в создании конкурентоспособных продуктов и эффективных стартапов, а тем, кто работает в этой области давно, предоставит возможность расширять бизнес, находить партнеров и заказчиков. При этом в программе нет ограничений по приему заявок по отраслям. Стать ее участником можно с 14 лет.

В образовательную программу входят лекции, воркшопы, мастер-классы и шоу-кейсы по различным дисциплинам. При этом поддержка, которую предприниматели получают в ее рамках, обеспечивает им экспертное сопровождение для полной доработки продукта и его финальной упаковки. Также им помогают наладить дальнейший доступ к заказчикам и инвесторам.

По итогам 2024 года участники программы сумели открыть свыше 70% инновационных компаний в Москве. Таким образом, программа обеспечивает важную для столицы стратегическую функцию по вовлечению молодежи в предпринимательство, а также позволяет стимулировать их на создание собственного бизнеса, что способствует росту доли технологического сектора в экономике города.

Например, резидент третьего потока "Академии инноваторов" Ирина Леонова разработала альтернативную кожу, в основе которой используется яблочный наполнитель. Этот материал не вредит животным, а его применение позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, резидент первого потока "Академии инноваторов" Игорь Гулянский стал автором проекта программной платформы для обеспечения работы производственного персонала в AR-очках. С помощью разработки удается снизить вынужденный простой оборудования и специальной техники в случае аварий.

При этом интерес к программе проявляют не только жители столицы, число которых превышает 70% от общего количества участников. Резидентами программы становятся и предприниматели более чем из 300 городов России, в том числе из Донецка, Махачкалы, Мурманска, Сургута и Владивостока.

Наиболее активно в программе участвуют студенты высших учебных заведений, возраст которых варьируется от 18 до 25 лет. Они составляют более 40% от общего числа всех инноваторов в стартап-экосистеме.

Проекты участников программы главным образом сосредоточены на применении ключевых для инновационного развития России цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение. При этом наиболее популярными направлениями остаются высокотехнологичная медицина (14%), инновации в промышленности (13%) и информационные технологии (12%).

При этом на пятый поток столичной "Академии инноваторов" поступило порядка семи тысяч заявок, что в 2,5 раза больше прошлого раза. Самым популярным направлением стала сфера IT. Также поступило много заявок по таким темам, как образование, электронная коммерция, медицина и промышленность.