В Москве стартовал прием заявок на новый дистанционный курс для бизнеса

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На столичном портале "Малый бизнес Москвы" открылся прием заявок на бесплатный дистанционный курс для предпринимателей "Свое дело: начни сейчас". В ходе занятий слушатели получат теорию и практику, необходимые для вывода на рынок нового товара или услуги, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, данный курс станет частью комплексной системы дистанционного обучения предпринимателей. Он будет полезен как новичкам, так и желающим освоить новую рыночную нишу. За два месяца участники пройдут все этапы открытия своего дела, рассказала Сергунина.

Программа состоит из семи модулей, которые содержат короткие видеозаписи, дополненные текстом. Для самопроверки подготовлены тесты, а для обобщения информации – специальные рабочие тетради. Закрепить полученные знания можно будет с помощью практических заданий.

Во время обучения участники определят целевую аудиторию продукта, разработают финансовую модель, разберутся в правовых аспектах, подготовят маркетинговую стратегию и научатся основам продаж. В конце обучения участники создадут пробную версию продукта и выведут на рынок в тестовом режиме.

В качестве экспертов выступили порядка 40 руководителей столичных компаний и преподавателей вузов, которые поделились собственным опытом и рассказали о распространенных ошибках бизнесменов в различных отраслях.

Ректор школы "Московская бизнес-академия" Владимир Столяренко отметил, что программа предлагает подробную дорожную карту, особенно полезную для новичков. Модули охватывают аспекты от основ предпринимательства до создания и проработки бизнес-идей. Каждый из них интерактивен, что позволяет удерживать внимание слушателей, уточнил он.

На современный подход к подаче материала также обратила внимание ректор МИТУ Мария Бородина. Она считает, что практика в каждом модуле повышает вовлеченность и помогает закрепить знания.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские промышленные и инновационные компании укрепляют позиции на мировых рынках. Выйти на международный уровень им помогают специалисты московского экспортного центра.

По словам мэра, в прошлом году столичные предприятия поставляли высокотехнологичную продукцию и услуги в 44 страны.