Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты центров госуслуг оказали более 130 тысяч консультаций для бизнеса за 2024 год, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Первый московский центр услуг для предпринимателей открылся семь лет назад, напомнил мэр. В настоящее время они работают по всему городу, в том числе в восьми флагманских офисах "Мои документы" и в МИФНС № 46.

Собянин отметил, что бизнесмены могут обратиться к сотрудникам по самым разным вопросам. В прошлом году предпринимателей чаще всего интересовали меры поддержки, открытие бизнеса и выбор системы налогообложения.

Адреса центров опубликованы на портале "Малый бизнес Москвы". Кроме того, бесплатную консультацию можно получить по телефону 8 (495) 225-14-14, заключил мэр.

В рамках помощи для столичного бизнеса в проекте "Сделано в Москве" предприниматели могут воспользоваться бесплатными инструментами для продвижения продукции. На платформе представлено более 32 тысяч товаров, которые реализуются на трех крупных российских маркетплейсах.

Проект уже объединяет более шести с половиной тысяч локальных брендов. Так, в 2024 году участники продали товаров на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Кроме того, прямо сейчас товары столичного бренда можно найти на площадках проекта "Зима в Москве".

