Иностранные предприниматели высоко оценили креативную инфраструктуру Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Издательская индустрия активно развивается в столице. Об этом заявила директор индийского издательства Om Books International Мохиндер Сахи в рамках Московской международной недели креативных индустрий.

"Я была в Москве несколько лет назад. Должна сказать, что российская издательская индустрия выросла за это время. Появилось очень много интересных детских книг. Я познакомилась с российскими компаниями, увидела много очень книг с очень красивыми иллюстрациями", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам главы Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой, для города важным представляется выстраивание диалога с международными партнерами в креативной области. Как она подчеркнула, неделя креативных индустрий предоставила возможность продемонстрировать творческий потенциал столицы, познакомить иностранцев с городской инфраструктурой и бизнесом.

Кроме того, в рамках мероприятия были заключены контракты между предпринимателями.

Московская международная неделя креативных индустрий проходила с 9 по 12 декабря. Ее участниками стали представители сфер видеоигр, анимации, кино, дизайна и издательского дела из более чем 10 стран.

Москву посетили делегации из Бразилии, Египта, Таиланда, Индонезии, Ирана, Китая и многих других государств. В рамках события прошло больше 200 деловых встреч, в которых приняли участие почти 50 российских компаний.

