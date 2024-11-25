Свыше 30 проектов вошли в шорт-лист Национальной премии креативных индустрий

Фото: vk.com/Российская Креативная Неделя

В шорт-лист IV Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards вошли 33 проекта в 11 номинациях, рассказала директор премии Марина Монгуш-Абрамова.

По словам директора Russian Creative Awards, в номинации "Креативный регион" отмечены Ивановская и Тюменская области, Красноярский край. В шорт-листе номинации "Креативное событие" оказались проекты "Вечерний звук", Московская международная неделя кино, Национальная выставка "Россия".

Кроме того, лучшими в номинации "Семейный креативный проект" стали "Отцы и малышарики", шоу "Кто здесь папа?", семейный парк "Кудыкина гора" в Липецкой области и другие. Полный список номинантов доступен на ресурсах премии.

Как рассказал замначальника управления президента РФ общественным проектам Александр Журавский, в шорт-лист вошли авторы проектов более чем из 60 регионов – это свыше 1 тысячи заявок.

По его словам, премия текущего года отличается большим числом новых номинаций, среди которых "Креативный проект, развивающий сельскую территорию".

В свою очередь, первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко заметил, что креативные индустрии заняли нишу в экономике РФ и получили законодательный фундамент для развития. То есть премия Russian Creative Awards стала еще более значимой.

Премия пройдет в КЦ "Зарядье" 29 ноября.

Ранее телеканал Москва 24 стал лауреатом XXIII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". На конкурс в 2024 году было подано около 600 работ из более 130 городов. Так, серия кулинарного шоу "Куки внуки: селедка под шубой" от АО "Москва Медиа" получила награду в номинации "Развлекательная программа".

