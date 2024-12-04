Делегации более 10 стран примут участие в Неделе креативных индустрий в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Делегации из Бразилии, Египта, Таиланда, Индонезии, Ирана, Китая и многих других, примут участие в Московской международной неделе креативных индустрий. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, мероприятие в мегаполисе пройдет впервые, оно продлится с 9 по 12 декабря. В рамках события запланировано больше 200 деловых встреч, в которых примут участие почти 50 российских компаний.

"В центре внимания будут сферы дизайна, моды, кино и видеоигр. Отечественные и иностранные специалисты выступят за круглыми столами, обменяются опытом и посетят знаковые места города", – уточнила вице-мэр.

Кроме того, всем гостям недели организуют экскурсии на ВДНХ, в студию "Союзмультфильм", кинопарк "Москино", инновационный центр "Сколково" и Дом культуры "ГЭС-2". Среди зарубежных участников будут основатели и директора крупных анимационных и кинематографических компаний, известные продюсеры, дизайнеры и издатели.

Как отметили в пресс-службе департамента культуры Москвы, столица становится одним из мировых центров укрепления международного сотрудничества.

На прошедшем в октябре форуме BRICS+ Fashion Summit участие приняли делегации из более чем 100 стран, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, форму впервые посетили делегации 45 государств, включая Монголию, Конго, Сальвадор, Лаос и Катар.

Кроме того, третью Московскую неделю моды посетили дизайнеры из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. Они познакомились с локальными брендами из 36 регионов России, в том числе с дизайнерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Калмыкии и Чувашии.