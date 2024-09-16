Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице за прошедшие два года оборот занятых в креативных индустриях компаний вырос в 1,5 раза и в 2023 году составил 5,8 триллиона рублей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в творческом секторе на данный момент работает примерно 110 тысяч компаний. Большая часть из них задействована в сферах кино, моды, музыки, видеоигр, а также в издательском деле.



Также Сергунина рассказала, что в Москве существует система поддержки креативных индустрий. По ее словам, сейчас предприниматели могут воспользоваться 20 разными инструментами для запуска своего бизнеса, продвижения и выхода на российские и зарубежные рынки.

Например, компания может получить до 10 миллионов рублей на обучение работников, до 75 тысяч рублей – на патентование в России и до 5 миллионов рублей – на регистрацию своего изобретения за рубежом.



Кроме того, существуют и акселерационные программы, в рамках которых стартапы разрабатывают решения и заключают контракты с крупным бизнесом.

Ранее Сергунина сообщила, что власти Москвы подписали международные меморандумы о сотрудничестве в сфере кино. В числе зарубежных партнеров были представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта.