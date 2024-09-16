Кабмин РФ утвердил новую стратегию государственной культурной политики до 2030 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин утвердил стратегию государственной культурной политики на ближайшие семь лет. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Власти РФ продолжают работу над формированием условий "для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов".

Приоритетным направлением культурной политики является формирование госзаказа на создание качественного контента – произведений литературы и искусства, печатной продукции, а также российского кино.

Еще одним важным направлением стратегии была названа полноценная интеграция новых регионов в российское культурно-гуманитарное пространство.

Среди других ключевых задач – создание условий для равного доступа к услугам культуры всех россиян, включая людей с ограниченными возможностями, а также полноценное развитие дополнительного, высшего и среднего профессионального образования в этой области.

Ранее правительство не поддержало в нынешней редакции законопроект, разрешающий школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. В кабмине отметили, что проект нуждается в существенной доработке.