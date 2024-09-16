Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных ограничениях на религиозную одежду

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Российское правительство не поддержало в нынешней редакции законопроект, разрешающий школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

"Законопроект нуждается в существенной доработке", – указано в документе.

Данный проект закона внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Согласно инициативе, образовательные организации могут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные и региональные депутаты смогут вводить ограничения на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

Ранее на идею Даванкова отреагировал депутат ГД, замглавы правительства Чечни Адам Делимханов. По его словам, законопроект противоречит Конституции России, гарантирующей свободу вероисповедания. Депутат напомнил, что мусульманская женская одежда включает в себя не только закрывающий лицо никаб, ношение которого, по словам Делимханова, российские последователи ислама в целом не одобряют, но и хиджаб, который мусульманки должны носить, если придерживаются исламских традиций.