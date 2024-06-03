Депутат ГД Делимханов пообещал объяснить Даванкову смысл традиционных ценностей

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Депутат Госдумы, заместитель главы правительства Чечни Адам Делимханов пообещал доходчиво объяснить смысл религиозных традиционных ценностей вице-спикеру ГД Владиславу Даванкову, который внес законопроект, позволяющий школам запрещать любую религиозную одежду в своих стенах.

"Безусловно, мы не поддержим данный законопроект. <...> Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания", – написал Делимханов в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что мусульманская женская одежда включает в себя не только закрывающий лицо никаб, ношение которого, по словам Делимханова, российские последователи ислама в целом не одобряют, но и хиджаб, который мусульманки должны носить, если придерживаются исламских традиций.

Он отметил, что инициатива Даванкова в условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны стран Запада может внести раскол в российское общество, и напомнил, что в православии женщинам также положено носить платок.

"Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним", – заключил Делимханов.

Ранее главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что привлечет за собой новые очаги напряженности в обществе. По словам Аляутдинова, подобные попытки будут выглядеть как акт нарушения норм светского права и конституции, которая гарантирует россиянам право на свободное вероисповедание.

