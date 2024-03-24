Кадыров заявил, что враги РФ пытаются расшатать ситуацию в стране по национальному вопросу

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Враги России на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" пытаются расшатать ситуацию внутри страны, используя национальный вопрос. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, РФ всегда была и будет многонациональной – в этом заключается сила и могущество страны. Именно по этому качеству России ее враги пытаются ударить при первом удачном моменте, отметил глава Чечни.

Кадыров заявил, что ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку, и правоохранительные органы трезво следуют этому принципу.

"Но уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам", – добавил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что РФ уже успешно борется с неонацизмом, и ничто не помешает так же успешно бороться с националистическими проявлениями внутри страны.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. На данный момент четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным следователей, количество погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК