Виталий Милонов предложил наделить исторические символы РФ особым статусом

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Все исторические символы России могут наделить особым охранным и культурным статусом. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.

По мнению депутата, к упомянутым символам можно было бы отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамена Российской империи, флаг Российской империи образца 1914 года и прочее.

"Очевидно, что в текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой", – сказал Милонов.

Он также добавил, что исторические символы российского государства являются неотъемлемой частью культурного наследия.

Ранее депутат также предложил ввести единую школьную форму в стиле императорской России и СССР. С такой идеей парламентарий обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

Как напомнил Милонов, в России внешний облик учеников всегда стремился к воспитанию лучших качеств у детей. В частности, у мальчиков таких качеств, как мужественность, доблесть и отвага, а у девочек – сострадания, благородства и сердечности.