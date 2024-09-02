Депутат МГД Орлов: необходимо воспитывать детей с пониманием исторической правды

Фото: Иван Акифьев

Весной 2025 года в Южном округе Москвы пройдет Всероссийская выставка-конкурс "80 лет Великой Победе", которую организует школа № 548 "Царицыно". Прием художественных работ стартует уже 1 ноября, сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов, который возглавил оргкомитет выставки.

Он рассказал, что к участию приглашаются ребята от 6 лет: учащиеся школ, студенты высших и средних учебных учреждений, педагоги-художники. Всего конкурсом предусмотрено четыре возрастные группы.

"Это уникальный для Южного округа столицы проект, нацеленный на прославление художественными средствами героического прошлого России. Такие культурные события помогают воспитывать подрастающее поколение с пониманием исторической правды. Все больше жителей наших районов интересуются историей страны и своего края. Большой вклад в эту работу вносит школа № 548 "Царицыно". Например, ее ученики принимали активное участие в разработке 12 стендов, посвященных истории районов Орехово-Борисово Северное и Южное", – рассказал Орлов.

Он отметил, что соорганизаторами выставки стали департамент культурного наследия города Москвы, музей-заповедник "Царицыно", МГАХИ имени В. И. Сурикова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Куратором проекта выступит Российская академия художеств.

Ранее Владимир Путин указом учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Постановление было подписано как дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

Соответствующие медали вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей, футляров и бланков к ним.