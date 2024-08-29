Председатель МГД Шапошников поприветствовал потомков московских ополченцев ВОВ

Фото: Виталий Исаков

В Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил состоялся Общегородской слет потомков московских ополченцев. Мероприятие приурочено к московской общегородской мемориально-патронатной акции в рамках патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения".

Представители городских, окружных ветеранских и молодежных организаций, потомки московских народных ополченцев возложили цветы к памятнику 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района Москвы, поклонились героическому подвигу простых москвичей, которые по зову сердца отстояли ценой своих жизней столицу, остановив врага на самых подступах к городу. Участников слета приветствовал в видеообращении председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Мы отдаем дань памяти героям Отечества – бойцам московского народного ополчения – простым москвичам, которые в 1941 году по зову сердца ушли на защиту столицы. Большинство из них погибли, попали в плен или пропали без вести. Благодаря их подвигу удалось сдержать наступление врага и отстоять Москву", – сказал спикер столичного парламента.

Он напомнил, что по инициативе депутатов МГД, при поддержке Сергея Собянина, правительства города и ветеранской общественности на протяжении десяти лет реализуется патриотическая программа "Памяти московского народного ополчения". И слет потомков московских народных ополченцев является ярким подтверждением масштабов программы, ее значимости для столицы.

"Мы вместе открываем новые страницы истории ополчения и Великой Отечественной войны. Люди творческих профессий совершали подвиги не только на поле боя. Они также создавали музыкальные, художественные, театральные произведения, поддерживали боевой дух советского воина и веру в победу над фашизмом. Символично, что именно в героические периоды истории расцветает подлинное искусство, воспеваются настоящая дружба и любовь, бескорыстный подвиг ради спасения Отчизны", – резюмировал Шапошников.

Память павших защитников Москвы творческие коллективы столицы почтили большим патриотическим концертом, исполнив песни военных лет и мирной предвоенной эпохи. А во втором отделении участники слета стали зрителями театрализованного представления "На запад уходило ополченье…".

Ранее в парке у Ростокинского акведука состоялась премьера художественного фильма режиссера "По зову сердца". Кинолента расскажет о подвигах бойцов столичного ополчения 1941 года. Это первое художественное кино, которое с документальной четкостью рассказывает о героической обороне Москвы.

