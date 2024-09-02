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Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Постановление было подписано как дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, отмечается в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, соответствующие медали вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей, футляров и бланков к ним.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Речь идет о медали "Золотая Звезда" и именном огнестрельном оружии. Также глава оборонного ведомства выразил благодарность бойцам за образцовое выполнение должностных обязанностей.

