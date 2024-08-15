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15 августа, 13:34

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Депутат Милонов предложил школьникам носить форму в стиле императорской России

Милонов предложил школьникам носить форму в стиле императорской России

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую школьную форму в стиле императорской России и СССР. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой оценить идею о разработке такой формы.

"В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза", – написал Милонов.

Он напомнил, что внешний облик учеников всегда стремился к воспитанию лучших качеств у детей. В частности, у мальчиков таких качеств, как мужественность, доблесть и отвага, а у девочек – сострадания, благородства и сердечности.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить в России федеральную программу "Первосентябрьский капитал", чтобы компенсировать родителям часть затрат на подготовку детей к школе. Парламентарий предлагает выплачивать на каждого ребенка сумму в размере 25% от средней зарплаты по региону. Деньги должны приходить не позднее чем за месяц до начала учебного года, подчеркнул Чернышов.

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