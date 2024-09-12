Путин заявил, что РФ не борется с какими-либо ценностями, а поддерживает свои

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РФ не борется с какими-либо ценностями, а поддерживает свои, заявил Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.



"Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами", – отметил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в ряде стран сейчас царят ксенофобия и преследование по национальному и религиозному признаку. Кроме того, западная повестка игнорирует и часто оскорбляет религии и традиции различных стран мира.

При этом многие политики высоких рангов уже утратили границы нравственности и нарушают даже те табу, которые сохранялись в годы Холодной войны, обратил внимание Путин.

Также в ходе форума президент заявил, что культура должна существовать без политики отмены. Президент РФ сравнил ее с предохранителем, который в некоторых странах "перегорел". Так, деятелей, которые противоречат мейнстриму, часто отменяют или подвергают остракизму.

