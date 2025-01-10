Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс. столичных брендов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Сделано в Москве" объединил свыше 6,5 тысячи локальных брендов и дал предпринимателям бесплатные инструменты продвижения товаров. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник поделился, что на основной платформе площадки – сделановмоскве.рф – представлено уже свыше 32 тысяч товаров. Кроме того, товары под брендом "Сделано в Москве" продаются на трех крупнейших российских маркетплейсах.

В прошлом году в Москве открылась фирменная торговая сеть из пяти офлайн-магазинов. Участники проекта также получали приглашения на крупные мероприятия. Так, в 2024 году они принимали участие в



Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе";

Международной выставке-форуме "Россия";

Фестивале "Территория будущего. Москва 2030";

Московской неделе интерьера и дизайна;

Московской неделе моды;

Московской неделе красоты.

Прямо сейчас товары столичного бренда можно найти на площадках проекта "Зима в Москве", который охватывает семь популярных туристических мест столицы, среди которых Арбат, Столешников переулок, Тверской бульвар и Болотная площадь.

Собянин также рассказал, что в прошлом году благодаря проекту "Сделано в Москве" его участники продали товаров на сумму свыше 1 миллиард рублей.

Между тем портал "Малый бизнес Москвы" собрал свыше 35 онлайн-сервисов для начинающих и опытных предпринимателей. Такие сервисы помогают определиться с направлением деятельности, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела. Кроме того, с помощью них можно найти подходящее помещение и узнать о доступных мерах финансовой поддержки.

У начинающих предпринимателей наибольшей популярностью пользуется сервис "Бизнес-боксы". Он предоставляет бесплатные услуги для запуска своего дела: от подключения онлайн-бухгалтерии до создания сайта.