Более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости приобрели инвесторы у города с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов приобрели у города свыше 1,3 тысячи объектов нежилой недвижимости с января по сентябрь этого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что площадь выкупленных объектов составила более 195 тысяч квадратных метров. Объем реализованных зданий и помещений увеличился на 34% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Обычно такие объекты приобретаются для открытия точек продажи и оказания жителям различных услуг, добавил Ефимов.

Среди проданных объектов – около 189,7 тысячи "квадратов" разных коммерческих помещений, а также пять зданий суммарной площадью почти 5,5 тысячи "квадратов". Четыре из них были выкуплены вместе с земельными участками площадью 0,3 гектара.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что традиционно самым популярным среди бизнесменов оказался центр Москвы. Там за девять месяцев продали 250 объектов общей площадью больше 36,1 тысячи "квадратов". Свыше 200 помещений площадью почти 24,8 тысячи "квадратов" реализовали на западе города, еще порядка 160 объектов – на юго-западе.

Торги по реализации нежилой недвижимости востребованы у предпринимателей – с января по сентябрь средняя конкуренция была больше восьми участников на лот, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в текущем году арендаторы городских помещений смогут сэкономить около 7,8 миллиарда рублей благодаря сниженной ставке. Она доступна субъектам малого бизнеса, деятельность которых направлена на социально значимую сферу. Компании и предприниматели арендуют помещения без торгов, ставка аренды – 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год.