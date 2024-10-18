Число торгов на право реорганизации участков по КРТ в Москве выросло в 5 раз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 9 месяцев 2024 года в столице определили инвесторов для 10 проектов комплексного развития территорий (КРТ), это число с 2022 года выросло в 5 раз, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что число проведенных аукционов также в 1,3 раза превысило показатели 2023 года.

"Они (инвесторы. – Прим. ред.) реорганизуют участки общей площадью 114 гектаров и возведут здесь свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости", – указал он.

Инвесторам предстоит возвести 1,1 миллиона "квадратов" жилья и 1,6 миллиона "квадратов" общественно-деловых и производственных объектов. Инвестиции в реализацию проектов превысят 551 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13,3 миллиарда рублей.

Сами фирмы, которые займутся реорганизацией площадок в 6 округах столицы, находятся в Москве, Краснодаре и Чечне. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заметил интерес инвесторов и добавил, что если в 2022 и 2023 годах в одном аукционе в среднем принимали участие две компании, то в 2024-м – уже пять.

"При этом участвовали не только застройщики из Москвы и Московской области, но и инвесторы из Тюмени, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики", – добавил он.

Ранее стало известно, что почти 9 гектаров земли реорганизуют на части бывшей промзоны Хапиловка в рамках 2 проектов КРТ. На четырех участках возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости, в результате будет создано около 400 рабочих мест.

