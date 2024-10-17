Два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны Хапиловка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На части бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют почти девять гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на четырех участках возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости.

"Сроки реализации проектов варьируются от четырех до пяти лет. Вложения в развитие площадок оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 400 рабочих мест", – сказал Ефимов.

Участки расположены в районе Преображенское вблизи станций метро "Преображенская площадь", "Семеновская" и платформы МЦК Измайлово.

Как, в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, все площадки благоустроят и озеленят. Также проложат новые дороги.

Два нежилых участка в столичном Щукине также будут реорганизованы по программе КРТ, рассказал ранее Сергей Собянин. Речь идет о владении 32 по Волоколамскому шоссе, а также владениях 17–22 по Авиационной улице. Там проведут благоустройство и работы по развитию улично-дорожной сети. Благодаря двум проектам КРТ в СЗАО город получит еще порядка 1 800 рабочих мест.