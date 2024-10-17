Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Алексеевском районе оценили в 55%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность ФОК "Стальной" в Алексеевском районе Москвы оценивается в 55%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

При этом отделочные работы внутри здания по адресу улица Павла Корчагина, владение 7, выполнены на 45%, система водоотведения – на 50%, а инженерные сети – на 98%.

"На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 90%, а фасадных – 40%", – уточнил глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составляет около 8 тысяч "квадратов". Здесь планируют оборудовать бассейн длиной 50 метров и шириной 25 метров на 10 дорожек. После окончания работ специалисты планируют запустить профессиональную систему хронометража, которая будет автоматически подсчитывать результаты и выводить на табло.

Кроме того, здесь также будет работать бассейн для детей длиной 10 метров и шириной 6 метров. В отдельном зале установят тренажеры на все группы мышц. На 50 "квадратах" появятся сауна, душевые, санузел и зона отдыха.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать более 1,7 тысячи человек ежедневно.

Ранее Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил инвесторам льготные кредиты на строительство спортивных объектов. Так, в Олонецком проезде планируется открыть спортивный комплекс, для реализации которого было привлечено более 180 миллионов рублей. Там будут ледовое и футбольное поля, а также четыре крытых теннисных и один открытый корт.

