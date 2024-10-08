Три спортивных объекта построят в рамках программы поддержки инвесторов в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил инвесторам льготные кредиты на строительство спортивных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках программы льготного инвесткредитования фонд возмещает предприятиям часть средств на уплату процентов по кредитным договорам. У компаний есть возможность получить до трех миллиардов рублей. Летом этого года действие программы было расширено на инвесторов, которые развивают спортивную инфраструктуру.

"Застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под три процента годовых на срок до трех лет. Сегодня в рамках этой программы готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс, также ведется строительство еще двух объектов – хоккейной арены и крытой спортплощадки с искусственным льдом", – поделился Ликсутов.

Претендовать на финансовую поддержку могут предприятия, которые занимаются строительством футбольных полей, крытых катков, манежей, теннисных кортов, бассейнов, а также физкультурно-оздоровительных комплексов и других объектов для спортивных занятий.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что с начала программы инвесторами было привлечено более 700 миллионов рублей на воплощение трех новых проектов в сфере спорта.

"Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов", – добавил Гарбузов.

Так, в Олонецком проезде планируется открыть спортивный комплекс, для реализации которого было привлечено более 180 миллионов рублей. В комплексе есть ледовое и футбольное поля, а также четыре крытых теннисных и один открытый корт.

На Балаклавском проспекте будет построена крытая хоккейная арена площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, на улице Крымский Вал возведут крытую спортивную площадку с искусственным льдом, где будут размещены ледовая арена, тренажерный зал и зал хореографии.

Ранее стало известно, что спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции вместит почти 40 видов спорта. Он станет в три раза больше. Там появятся аквапарк, 15 бассейнов, залы для занятий спорта и самый крупный в столице концертный зал.

