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13 ноября, 11:45

Спорт

Спорткомплекс "Олимпийский" вместит почти 40 видов спорта

Спорткомплекс "Олимпийский" вместит почти 40 видов спорта

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В спорткомплексе "Олимпийский" продолжается реконструкция. Он готов более чем на половину. Обновленный "Олимпийский" станет в три раза больше. Там появятся аквапарк, 15 бассейнов, залы для занятий почти 40 видами спорта и самый крупный в столице концертный зал.

Один из этажей комплекса будет вращаться. Сильно изменится "Олимпийский" и внешне: обтекаемые формы, обилие стекла и металла сделают его похожим на космический корабль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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