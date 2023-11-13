Спорткомплекс "Олимпийский" вместит почти 40 видов спорта

В спорткомплексе "Олимпийский" продолжается реконструкция. Он готов более чем на половину. Обновленный "Олимпийский" станет в три раза больше. Там появятся аквапарк, 15 бассейнов, залы для занятий почти 40 видами спорта и самый крупный в столице концертный зал.

Один из этажей комплекса будет вращаться. Сильно изменится "Олимпийский" и внешне: обтекаемые формы, обилие стекла и металла сделают его похожим на космический корабль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.