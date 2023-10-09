Хесус-спаситель. Как "Спартак" ушел от поражения в дерби против ЦСКА в РПЛ

8 октября московский "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как бывший армеец Хесус Медина спас главного тренера красно-белых от возможной отставки.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Матчи "Спартака" и ЦСКА – это всегда шоу: в каком бы состоянии ни были команды, дополнительного настроя на супердерби обычно не нужно ни игрокам, ни тем более тренерам. Однако встреча красно-белых и красно-синих в 11 туре была в этом смысле особенной. Наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю нужно было во что бы то ни стало настроиться на нужный лад, и, по возможности, зарядить еще и своих подопечных. В противном случае у испанского специалиста были все шансы потерять работу уже по итогам первой трети чемпионата.

В последних шести играх во всех турнирах "Спартак" забил 5 голов, а пропустил – 9. И набрал в этих матчах всего 9 очков из 18 возможных. Но наиболее болезненными оказались последние две игры против "Крыльев" в РПЛ и "Динамо" в Кубке России, которые "Спартак" проиграл с суммарным счетом 0:7. Столь бедственное положение нужно было исправлять. Причем в матче против ЦСКА, который не проигрывал в последних пяти играх РПЛ – пусть и четыре из них завершились вничью.

"Спартак" неплохо начал дерби. На 14-й минуте Кристофер Мартинс Перейра прорвался по центру, сместился на фланг и отдал пас в штрафную на Хесуса Медину. Парагваец, который летом перебрался в Тушино из стана армейцев, красиво развернулся и пробил в ближний угол, но капитан ЦСКА Игорь Акинфеев справился с этим ударом.

Через восемь минут своей атакой ответили красно-синие. Саша Зделар отправил мяч на Аббоса Файзуллаева, узбекский футболист в касание выдал пас на ход Федору Чалову, но девятый номер немного не успел за этой передачей – голкипер "Спартака" Александр Максименко опередил форварда и разрядил ситуацию. Спустя несколько минут уже сам Файзуллаев мог забить: после паса пяткой от Ивана Облякова Аббосбек нанес удар в дальний угол – вратарь вновь спас хозяев.

А вот на 31-й минуте голкипер красно-белых выручить уже не сумел. Виллиан Роша начал контратаку, Обляков блестяще ее поддержал, ускорился по центру и выдал пас на Милана Гайича. Серб, набегавший с левого фланга, подстроился, поймал момент и нанес великолепный удар в дальний угол.

Тем не менее "Спартак" достаточно быстро смог отыграться. На 39-й минуте хозяева пытались контратаковать – неудачно. Армейцы успели вернуться в оборону, и казалось, что момент заигран. Но Квинси Промес получил мяч на левом углу штрафной ЦСКА, сместился в центр и выстрелил. Акинфеев, по всей видимости, не ожидавший этого удара, попытался достать мяч, но безрезультатно. В итоге на перерыв команды ушли при равном счете.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В начале второго тайма армейцы попытались забить быстрый мяч и снова выйти вперед. На 53-й минуте гости организовали контратаку, в развитии которой Гайич с левой бровки выдал пас в центр. Возникла неразбериха в штрафной, защитник "Спартака" выбил мяч за ее пределы, но точно на ногу Зделару. Серб пробил издали – Максименко оказался на месте.

Однако на 60-й минуте ЦСКА все-таки забил гол. Снова сработала связка Обляков – Гайич: Иван воспользовался ошибкой Мартинса Перейры, который не сумел перехватить мяч, перевел снаряд на левый фланг, а сербский защитник оказался в ситуации, похожей на взятие ворот в первом тайме. Правда, на этот раз он решил пробить в верхний ближний угол – и не прогадал. Максименко прыгнул, но потащить этот удар не сумел.

Тут же ЦСКА мог забить еще. Файзуллаев вновь отправил Чалова на рандеву с Максименко, но и во второй раз голкипер "Спартака" вышел из этой дуэли победителем. А на 69-й минуте – и в третий: Обляков сделал заброс на Федора – вратарь хозяев снова смог нейтрализовать форварда ЦСКА.

Красно-белые же до самой концовки не сильно активно пытались сравнять счет. И дело вполне могло закончиться победой армейцев. Если бы не Медина.

На шестой добавленной минуте "Спартак" зажал ЦСКА в собственной штрафной, несколько раз красно-синие безуспешно пытались выбить мяч в поле, но соперник то и дело возвращал снаряд себе. В какой-то момент Леон Классен отчаянно навесил на дальнюю штангу, где находился Хесус. Парагваец выждал шанс, выпрыгнул и послал мяч мимо Акинфеева, вырвав ничью в дерби.

Спас ли бывший армеец этим голом главного тренера "Спартака"? Это мы еще увидим в ближайшие недели или месяцы. Возможно, Абаскаль сумел бы продержаться на своем месте какое-то время даже в случае поражения от ЦСКА. Или, напротив, не закрыл бы всех вопросов для руководства клуба в случае победы в дерби.

Но, очевидно, Хесус сегодня спас главное – настрой красно-белых на оставшийся до зимних каникул отрезок сезона.