"Спартак" объявил о покупке полузащитника ЦСКА Медины

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Московский "Спартак" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Официально: Хесус Медина – игрок "Спартака". Добро пожаловать, Хесус!" – говорится в сообщении московского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что перед переходом в "Спартак" 26-летний футболист выступал за ЦСКА с января 2022 года. За полтора года Медина забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что новым гендиректором московского "Спартака" стал член совета директоров клуба Олег Малышев. На этом посту он сменил Евгения Мележикова, договор с которым расторгли по обоюдному согласию.

До этого стало известно, что футболист Артем Дзюба продлил контракт с московским "Локомотивом". Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. В минувшем сезоне спортсмен сыграл в 11 матчах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

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