Футболист Артем Дзюба продлил контракт с "Локомотивом"

Фото: телеграм-канал "Артем Дзюба"

Футбольный клуб "Локомотив" и нападающий Артем Дзюба продлили контракт по схеме 1+1. Информация об этом появилась на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. В этом сезоне спортсмен сыграл в 11 матчах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

С 2015 года Дзюба играл за российский "Зенит". После завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 годов он объявил об уходе из клуба, с которым стал четырехкратным чемпионом РФ по футболу.

В ноябре 2022 года спортсмен и турецкий клуб "Адана Демирспор" расторгли соглашение по обоюдному согласию. С этого момента нападающий находился в статусе свободного агента. В феврале 2023 года футболист подписал контракт о переходе в "Локомотив".