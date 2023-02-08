Футболист Дзюба подписал контракт с "Локомотивом"

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Четырехкратный чемпион РФ по футболу Артем Дзюба подписал контракт о переходе в "Локомотив". Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

С 2015 года Дзюба играл за российский "Зенит". После завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 годов он объявил об уходе из клуба. Именно с петербургским клубом спортсмен стал четырехкратным чемпионом РФ по футболу.

В ноябре 2022 года Дзюба и турецкий клуб "Адана Демирспор" расторгли соглашение по обоюдному согласию. С момента расторжения контракта нападающий находился в статусе свободного агента.

За время карьеры футболист также играл за столичный "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". Вместе с Александром Кержаковым спортсмен занял первое место в списке лучших бомбардиров сборной РФ.

Ранее московский "Спартак" подписал контракт с парагвайцем Алексисом Дуарте. Действие соглашения о сотрудничестве продлится до 2027 года. Вступление в "Спартак" стало для игрока первым за пределами Парагвая.



Футболист Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом

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