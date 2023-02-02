Защитник Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции в 29 лет

Фото: ТАСС/АР/Christophe Ena

Чемпион мира по футболу Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Об этом игрок написал на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость", – написал игрок.

Варан отметил, что готов уступить место в национальной команде новому поколению игроков. За сборную защитник провел 93 матча, в том числе стал победителем Лиги наций в сезоне 2020/2021.

Рафаэлю Варану, который сейчас выступает за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", 29 лет. В 2018 году он выиграл со сборной чемпионат мира, тогда турнир проводился в России.

Ранее чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении карьеры. Знаменитый игрок сделал это повторно – впервые он ушел из спорта в начале февраля 2022 года, однако вернулся уже спустя 60 дней.

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