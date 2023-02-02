10:18Спорт
Олимпийский чемпион Муса Евлоев заявил, что ставит карьеру на паузу
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Российский борец греко-римского стиля и олимпийский чемпион Муса Евлоев заявил, что ставит свою спортивную карьеру на паузу.
Спортсмен в возрасте 29 лет является двукратным чемпионом мира и Европы.
"После Олимпиады в Токио я практически не выступал из-за череды травм и долгого восстановления. Я взял паузу в карьере. На предстоящем чемпионате России в Уфе я буду, но пока только в качестве гостя", – приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что соревнования в Уфе должны состояться 7 и 8 февраля.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по прыжкам в воду Виктор Минибаев завершил свою профессиональную деятельность. По словам главного тренера сборной РФ Светланы Моисеевой, у спортсмена начались проблемы со здоровьем. Минибаев заявил, что в будущем может заняться тренерской карьерой.
Во время церемонии открытия соревнований на Кубке России он поблагодарил родителей за то, что они привели его в этот спорт. Также спортсмен выразил благодарность всем специалистам, зрителям, друзьям и своему тренеру.
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