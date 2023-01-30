Олимпийский призер по прыжкам в воду Минибаев завершил карьеру

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Олимпийский призер Игр в Токио по прыжкам в воду Виктор Минибаев завершил профессиональную карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного тренера сборной России Светланы Моисеевой.

"Сегодня во время церемонии открытия соревнований на Кубке России мы с почестями проводили (из профессионального спорта. – Прим. ред.) Виктора Минибаева", – сказала Моисеева.

По словам главного тренера сборной, у Минибаева начались проблемы со здоровьем.

Во время церемонии Минибаев поблагодарил родителей за то, что они привели его в этот спорт. Также он выразил благодарность всем специалистам, зрителям, друзьям и своему тренеру. Минибаев не исключает в будущем заняться тренерской карьерой.

Спортсмену 31 год. Он является пятикратным призером чемпионатов мира по прыжкам в воду, многократным победителем и призером чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, серебряный призер этапа Гран-при сезона-2018/19 в Хельсинки Станислава Константинова объявила об уходе из большого спорта.

Фигуристка отметила, что гордится каждой выигранной медалью, всеми выступлениями на крупных турнирах и пятью сезонами в сборной России, которые научили ее бороться до последнего и никогда не сдаваться.

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