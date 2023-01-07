Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА, сообщает ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену.

"Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах. Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей", – рассказали источники.

Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения. В марте 2022 года Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC.

После завершения карьеры боец стал тренером и находился на поединках своих подопечных.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил, что уходит из Союза ММА России. Свое решение он объяснил разногласиями с действующим руководством. В частности, с президентом Союза Радмиром Габлуллиным.

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