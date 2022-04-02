Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза ММА России

Фото: ТАСС/пресс-служба Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил, что уходит из Союза ММА России.

Свое решение он объяснил разногласиями с действующим руководством. В частности, с президентом Союза Радмиром Габлуллиным.

"С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева", – приводит цитату из обращения Емельяненко Metaratings.

В то же время он не исключил, что может вернуться к работе в Союзе ММА, если ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator.

Российскому бойцу потребовалось меньше двух минут, чтобы отправить противника в нокаут. Эта победа стала 40-й по счету в его карьере.