Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза ММА России

Фото: ТАСС/пресс-служба Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил, что уходит из Союза ММА России.
Свое решение он объяснил разногласиями с действующим руководством. В частности, с президентом Союза Радмиром Габлуллиным.
"С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева", – приводит цитату из обращения Емельяненко Metaratings.
В то же время он не исключил, что может вернуться к работе в Союзе ММА, если ситуация изменится.
Ранее сообщалось, что Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator.
Российскому бойцу потребовалось меньше двух минут, чтобы отправить противника в нокаут. Эта победа стала 40-й по счету в его карьере.
Емельяненко победил американца в первом раунде на турнире Bellator
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