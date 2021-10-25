Названа главная ошибка Джонсона в бою с Федором Емельяненко

Фото: пресс-служба Bellator/ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Махно назвал главную ошибку американца Тимоти Джонсона в бою с Федором Емельяненко, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, если бы Джонсон решил побороться, россиянину пришлось бы тяжелее. Махно напомнил, что у Джонсона неплохая ударная техника, в которую он сам и верил.

"Как-то он потерпел поражение и сказал, что больше не будет бить, но, если надо, поборется. А в поединке с Федором, мне кажется, он ошибся как раз в том, что не стал бороться. Он все-таки очень большой, и он не успевал реагировать на скорость Федора", – пояснил спортсмен.

При этом он обратил внимание на то, что Емельяненко сделал два боковых удара, после которых, как он считает, никто бы не устоял.

Бой Емельяненко и Джонсона прошел 23 октября в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

В апреле стало известно, что Емельяненко завершит карьеру через два боя. Российский боец выступает на турнирах по смешанным единоборствам уже больше 20 лет. На счету спортсмена 40 побед и всего 6 поражений.

