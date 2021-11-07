Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс вызвал на бой Федора Емельяненко

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести бой с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Джонс прокомментировал бой, состоявшийся 23 октября на турнире Bellator 269 между Емельяненко и американским бойцом Тимоти Джонсоном.

"Федор, брат, ты отлично выглядел в предыдущем поединке. Было бы здорово, если бы мы могли провести с тобой выставочный бой", – предложил Рой Джонс. – "Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь, несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Биться с тобой было бы для меня честью и удовольствием".

При этом последний раз 52–летний Джонс выходил на ринг год назад. Тогда он встретился в выставочном поединке с Майком Тайсоном. По итогам боя судьи зафиксировали ничью.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Махно назвал главную ошибку американца Тимоти Джонсона в бою с Федором Емельяненко. По его мнению, если бы Джонсон решил побороться, россиянину пришлось бы тяжелее.

