Боец ММА Емельяненко поступил в магистратуру аграрного университета

Боец MMA Федор Емельяненко теперь будет не только бить грушу, но и выращивать ее. Он станет садоводом. Спортсмен поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета.

Боец будет учиться на бюджете два с половиной года. Для этого он сдавал экзамены по "плодоводству" и "виноградарству" и набрал 9 баллов из 10 возможных. Занятия начнутся 1 октября, а 23 октября у Емельяненко бой с американцем Тимоти Джонсоном.

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