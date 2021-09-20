В Москве пожизненно дисквалифицировали хоккейного судью

Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала Емельяна Майорова. Предположительно, арбитр был пьян.

Он вышел судить детский матч между "Спартаком Спорттехом" и "Академией Харламова", но через пять минут после начала игры его отстранили. Майоров вел себя неадекватно, несколько раз падал на лед и не смог поднять шайбу.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов порекомендовал обратить на это внимание и "заняться просветительским воспитанием" в интересах детей и спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

