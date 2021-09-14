"Зенит" проиграл "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Петербургский "Зенит" проиграл лондонскому "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась во вторник, 14 сентября, в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол на 69-й минуте матча забил игрок "Челси" Ромелу Лукаку.

Во втором матче группового этапа ФК "Зенит" сыграет со шведским "Мальме". Встреча состоится 29 сентября. В третьем – с итальянским "Ювентусом" 20 октября.

Второй круг начнется для команды из Санкт-Петербурга выездным матчем против "Ювентуса" 2 ноября. После этого состоится выездная игра с "Мальме" 23 ноября. В заключительной встрече группового этапа "Зенит" дома сыграет с "Челси". Матч запланирован на 8 декабря.

Ранее "Зенит" победил московский ЦСКА в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0.