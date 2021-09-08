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Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала двух игроков "Зенита" до 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

Речь идет о бразильских полузащитниках Малкоме и Клаудиньо. 1 сентября Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование российского "Зенита" вернуть в клуб игроков.

В заявлении отмечалось, что "Зенит" потребовал от игроков вернуться в клуб 1 сентября, в связи с чем они покинули расположение национальной команды.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российскую Премьер-лигу (РПЛ), чтобы разрешить вопрос об участии бразильских игроков в матче Лиги чемпионов с английским "Челси".

"Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС – мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему", – сказал Макаренко.

Отмечается, что "Зенит" направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА, выразив свою позицию касательно отзыва бразильских игроков из сборной. Клуб также попросил детально прояснить ситуацию с наложенными ограничениями.

В "Зените" подчеркивают, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока.

"На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующие в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях", – добавил Макаренко.

Из-за наложенного запрета бразильские футболисты пропустят домашний матч против грозненского "Ахмата", а также гостевую встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".

Ранее ситуацию с санкциями FIFA против футболистов оценил юрист Михаил Прокопец. По его мнению, обжалование решения FIFA не имеет смысла и займет много времени.

