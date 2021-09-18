Дубль Агаларова помог "Уфе" обыграть "Химки"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Уфа" одержала победу над подмосковными "Химками" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги.

Встреча состоялась на поле "Уфы". В составе башкирской команды отличились Гамид Агаларов (дубль) и Владислав Камилов. За "Химки" дважды забил экс-спартаковец Денис Глушаков.

Агаларов с 8-ю мячами за 8 матчей возглавляет топ лучших бомбардиров российского первенства, опережая игрока московского "Локомотива" Федора Смолова на 2 гола. Футболиста "Уфы" также признали лучшим игроком прошедшего матча.

Для Гамида Агаларова нынешний сезон стал четвертым на уровне РПЛ. На данный момент он забил больше голов, чем в любом из предыдущих сезонов.

"Уфа" после 8-го тура РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице первенства. "Химки" располагаются на 14-й позиции.

Ранее столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (Франция) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. "Железнодорожники" набрали первое очко российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков.