"Спартак" уступил польской "Легии" в матче первого тура Лиги Европы

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Российский футбольный клуб "Спартак" (Москва) проиграл польской "Легии" (Варшава) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла на поле стадиона "Открытие Банк Арена" в Тушине и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Голом отметился полузащитник "Легии" Лирим Кастрати.

"Спартак" выступает в группе С Лиги Европы. Помимо "Легии", "красно-белым" предстоят матчи против итальянского "Наполи" и английского "Лестера".

Накануне первый матч в еврокубках нынешнего сезона провел "Зенит" из Санкт-Петербурга. Команда уступила "Челси" со счетом 0:1.