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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной РФ по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В РФС пояснили, что основным мотивом для 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере. Об этом Фернандес предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и союза.

Ранее сборная России победила Мальту и Кипр в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Оба матча закончились со счетом 2:0.

До этого национальная команда сыграла вничью с Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.