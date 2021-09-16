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Спорт

21:48

"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в матче Лиги Европы

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (Франция) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды забили по одному голу. Во втором тайме встречи на стадионе в Черкизове счет открыли гости – пенальти за фол Наира Тикнизяна реализовал Дженгиз Ундер.

На исходе основного времени матча отличился игрок "Локомотива" Тино Анджорин.

После первого тура московская команда получила первое очко в рамках группы Е в Лиге Европы и единственное для российских команд в первом туре еврокубков.

Следующий матч "Локомотив" проведет против "Лацио" в Риме. "Марселю" предстоит встреча с турецким "Галатасараем".

Накануне московский "Спартак" уступил "Легии" в первом мачте своей еврокубковой группы. Единственный гол красно-белые пропустили в концовке игры.

"Спартак" уступил польской "Легии" в матче первого тура Лиги Европы

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