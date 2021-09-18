"Крылья Советов" обыграли "Ростов" в РПЛ

Фото: ТАСС/ Эрик Романенко
Самарская команда "Крылья Советов" одержали победу над "Ростовом" со счетом 4:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщается, игра проходила в Самаре. Счет открыл "Ростов" на 23-й минуте. В конце первого тайма команда из Ростова допустила автогол. Мяч в свои ворота отправил ангольский защитник команды Баштуш.
Также отличились игроки "Крыльев Советов" во втором тайме. Сильвие Бегич забил гол на 50-й минуте. Через еще восемь минут забитый мяч на свой счет записал Максим Глушенков.
Ранее сообщалось, что "Уфа" одержала победу над подмосковными "Химками" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. В составе башкирской команды отличились Гамид Агаларов (дубль) и Владислав Камилов. За "Химки" дважды забил экс-спартаковец Денис Глушаков.
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